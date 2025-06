Irgendwie sticht einem der graue Kleinwagen an der B2 zwischen dem Donauwörther Stadtteil Berg und Kaisheim sofort ins Auge. Der Renault Clio steht vermutlich seit Wochenbeginn mitten in einer Haltebucht auf Höhe der Abzweigung zum Ramhof. An dem Pkw fehlen die Kfz-Kennzeichen, die Scheibe an der Fahrertür ist heruntergelassen. Der mysteriöse Wagen beschäftigt mehrere Behörden.

