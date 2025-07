Eine vermeintliche Explosion im Gewerbegebiet „Neuteile“ in Genderkingen hat am Dienstag für einige Aufregung gesorgt. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften eilte zu dem angeblichen Unglücksort. Dort stellte sich aber rasch heraus, dass die Helfer nicht benötigt wurden.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genderkingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Explosion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis