Vermeintlicher Brand bei Mauren: Es ist ein Lagerfeuer

Mauren

Vermeintlicher Brand bei Mauren: Es ist nur ein Lagerfeuer

Nahe dem Weiler Spielberg bei Mauren setzt ein Mann einen Notruf ab. An den vermeintlichen Brandort eilen zwei Feuerwehren.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehren aus Harburg und Mauren eilten am Sonntag zu einem vermeintlichen Brandort.
    Die Feuerwehren aus Harburg und Mauren eilten am Sonntag zu einem vermeintlichen Brandort. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein offenbar unbeaufsichtigtes Lagerfeuer nahe dem Weiler Spielberg bei Mauren hat am Sonntag für Aufregung gesorgt. Zwei Feuerwehren rückten aus.

    Wie die Polizei mitteilt entdeckte ein 28-Jähriger um etwa 20 Uhr auf der öffentlichen Freifläche neben einer Waldhütte bei Spielberg einen vermeintlichen Brand. Der Mann setzte einen Notruf ab. Insgesamt 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Harburg und Mauren eilten zu dem Ort und löschten die Flammen. Es handelte sich augenscheinlich um eine unbeaufsichtigte Feuerstelle. Ein Schaden entstand den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. Wer das Feuer entfachte, ist nicht bekannt. (AZ)

