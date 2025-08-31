Aus dem Krankenhaus verschwunden: 72 Jahre alte Frau vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Am Sonntagnachmittag (31.08) ist eine 72-jährige Frau aus dem Krankenhaus in Donauwörth verschwunden. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Donauwörth: Frau verschwindet aus Krankenhaus

Vermisst wird Frau Angela Fieger-Strauß. Gegen 17 Uhr am Sonntag verschwand sie aus dem Krankenhaus Donauwörth, in dem sie sich zuvor aufgehalten hatte. In welche Richtung die 72-Jährige ging, ist unklar.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Frau Fieger-Strauß aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Größe: circa 160 cm

Statur: korpulent

Haare: lang und braun, streng zusammengebunden

Kleidung: auffällig neongrünes Oberteil, blaue Jeans, Hausschuhe

Möglicherweise Brille

Wer die 72-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen haben könnte, kann sich unter der Nummer 0906/70667-0 oder unter der Notrufnummer bei 110 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.