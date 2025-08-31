Icon Menü
Vermisste Frau in Donauwörth: Fahndung nach 72-Jähriger – aus Krankenhaus verschwunden

Donauwörth

Aus dem Krankenhaus verschwunden: 72 Jahre alte Frau vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Seit Sonntagnachmittag wird eine 72-jährige Frau vermisst. Sie verschwindet nach einem Aufenthalt im Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    Die 72-jährige Angela Fieger-Strauß wird vermisst.
    Die 72-jährige Angela Fieger-Strauß wird vermisst. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

    Am Sonntagnachmittag (31.08) ist eine 72-jährige Frau aus dem Krankenhaus in Donauwörth verschwunden. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

    Donauwörth: Frau verschwindet aus Krankenhaus

    Vermisst wird Frau Angela Fieger-Strauß. Gegen 17 Uhr am Sonntag verschwand sie aus dem Krankenhaus Donauwörth, in dem sie sich zuvor aufgehalten hatte. In welche Richtung die 72-Jährige ging, ist unklar.

    Die Polizei weist darauf hin, dass sich Frau Fieger-Strauß aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

    • Größe: circa 160 cm
    • Statur: korpulent
    • Haare: lang und braun, streng zusammengebunden
    • Kleidung: auffällig neongrünes Oberteil, blaue Jeans, Hausschuhe
    • Möglicherweise Brille

    Wer die 72-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen haben könnte, kann sich unter der Nummer 0906/70667-0 oder unter der Notrufnummer bei 110 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden.

