Zeugen verhalten sich vorbildlich: Vermisste zweimal gefunden

Gleich zwei Suchaktionen ausgelöst hat am Wochenende eine Frau in der Region. Erst wurde die Seniorin am Samstag vermisst und durch glückliche Umstände in der Nacht weitab ihres Wohnorts entdeckt. Am Sonntag verschwand die 72-Jährige erneut und konnte wieder gefunden werden, Auch dieses Mal gelang dies durch das vorbildliche Verhalten einer anderen Person.

Die Polizei erhielt am Samstag um etwa 20.40 Uhr erstmals die Nachricht, dass die Rentnerin abgängig ist. Sie hatte ihr Wohnhaus im Kaisheimer Ortsteil Sulzdorf verlassen und war nur mit einem Schlafanzug bekleidet. Etwa eine halbe Stunde, nachdem dies bemerkt worden war, sah ein Zeuge nahe dem Trinkwasser-Hochbehälter bei Sulzdorf die Frau. Von da an fehlte jede Spur von ihr.

Feuerwehren aus Sulzdorf, Kaisheim und Bergstetten an Suchaktion beteiligt

Angesichts der Tatsachen, dass es bereits dunkel war, sich in der Gegend nördlich des Dorfs ein größeres Waldgebiet befindet und die Nacht recht kühl werden würde, startete die Polizei eine größere Suchaktion. An dieser waren sechs Streifenbesatzungen, eine Hundeführerin sowie die Freiwilligen Feuerwehren Sulzdorf, Kaisheim und Bergstetten mit rund 60 Kräften beteiligt. Hinzu kam auch die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter. Die postierte sich am Sulzdorfer Feuerwehrhaus, von wo aus die Maßnahmen koordiniert wurden.

Nach Auskunft von Kreisbrandrat Heinz Mayr suchten die Beteiligten systematisch die Fluren und ein kleineres Waldstück bei Sulzdorf ab. Die Helfer waren mit Taschenlampen und Wärmebildkameras ausgerüstet. Weil die Vermisste nicht zeitnah auftauchte, war bereits die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes und der DLRG in Nordschwaben verständigt und auf der Anfahrt.

Just in diesen Minuten - um kurz vor 23.30 Uhr - fiel einem Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching eine Fußgängerin auf, die auf der Fahrbahn unterwegs war und einen augenscheinlich verwirrten Eindruck machte. Der 48-Jährige, der aus dem Raum Tapfheim stammt, hielt an und sprach laut Polizei die Rentnerin an. Die sagte, sie sei auf „dem Weg nach Hause“. Der Mann verständigte die Polizei. Die brachte die Seniorin, die sich Schürfwunden zugezogen hatte und vom Rettungsdienst ambulant versorgt wurde, nach Hause. Die Suchmannschaften konnten wieder abrücken.

Frau verschwindet erneut: Hubschrauber kreist über Donauwörth und Umgebung

Tags darauf musste die 72-Jährige aber in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth.. Als um circa 17.15 Uhr gerade niemand bei ihr war, verließ sie unbemerkt das Krankenhaus und irrte erneut umher. Die Polizei hielt mit einem Hubschrauber, der über der Stadt und deren Umgebung kreiste, Ausschau nach der Vermissten. Um 20.40 Uhr wendeten sich die Beamten mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Gut 45 Minuten später erblickte eine Passantin die Vermisste, die ein auffälliges T-Shirt trug, in der Bahnhofstraße. Die Zeugin sprach die Rentnerin an, diese reagierte aber nicht und lief weiter. Die andere Frau heftete sich jedoch an ihre Fersen und hielt Kontakt mit der Polizei, bis diese vor Ort war und sich auf der Riedinsel der Seniorin annahm.

Sowohl die Polizei als auch Kreisbrandrat Heinz Mayr, der den Einsatz am Samstag leitete, loben ausdrücklich das Verhalten des Pkw-Fahrers und der Passantin: „Das sind Vorbilder.“ Mayr weiter: „Als die Entwarnung kam, waren wir sehr froh. Je länger die Suchaktion gedauert hätte, desto unwahrscheinlicher wäre es gewesen, die Frau zu finden“ - zumal sie schon mindestens zehn Kilometer weit gelaufen war und sich außerhalb des Suchradius befand.