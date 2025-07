Hubschrauber kreist über Donauwörth: Polizei findet Leiche

Ein Polizeihubschrauber ist am Freitagmittag längere Zeit über Donauwörth und speziell über dem Ortsteil Riedlingen gekreist - und zwar in niedriger Höhe über bewohntem Gebiet. Dies schreckte viele Bewohnerinnen und Bewohner auf. Laut Polizei handelte es sich um eine Vermisstensuche mit traurigem Ende.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilen die Gesetzeshüter mit, das seit Donnerstagabend ein im Landkreis Eichstätt wohnhafter Mann vermisst worden sei. Ein Bekannter hatte besorgt die Polizei informiert. Es lief eine Suchaktion an, die sich zunächst auf die Kreise Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen beschränkte. Dann habe das Mobiltelefon des Vermissten geortet werden können - und zwar im Stadtgebiet von Donauwörth.

Suchaktion der Polizei führt zu Anwesen in Riedlingen

Um das Handy genauer lokalisieren zu können, bewegte sich am Freitag der besagte Helikopter der Polizei in der Funkzelle. Dies sorgte für Aufsehen. Die Suche führte zu einem Anwesen in Riedlingen. Dort machten die Beamten eine traurige Entdeckung: Der Mann war tot. Die genaueren Umstände waren zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. (wwi)