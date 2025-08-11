Traurige Gewissheit: Vermisster 18-Jähriger ist tot

Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 18-Jährige, der seit vorigen Montag in Donauwörth verschwunden war, ist tot. Das teilt die Polizei mit. Das Personal der Donau-Staustufe Bertoldsheim entdeckte am Sonntag die Leiche im Fluss.

Wie berichtet, war der junge Mann mutmaßlich am Montagabend im Bereich des sogenannten Donauspitzes in Donauwörth in den Fluss gelangt. Die genauen Umstände sind ungeklärt. Der 18-Jährige befand sich offenbar in Begleitung eines Gleichaltrigen. Nach dessen Angaben konsumierten beide Drogen. Der Freund schlief ein, so gab er erst am Donnerstag gegenüber der Polizei an. Als wer wieder aufgewacht sei, habe er Geräusche gehört, möglicherweise auch Rufe seines Kumpels. Ob dieser bewusst in den Fluss ging oder über die Böschung hinab in diesen stürzte, ist eine der Fragen, welche die Ermittler klären wollen.

Polizeihund findet persönliche Gegenstände des Vermissten an der Donau

Den Begleiter kümmerte den aktuellen Erkenntnissen zufolge am Montag das Verschwinden des anderen 18-Jährigen nicht weiter und er ging von der Stelle, an der die dramatischen Szenen stattfanden, weg. Die Örtlichkeit befindet sich wohl an dem Fußweg in Richtung Festplatz wenige Meter neben dem neu angelegten Donaustrand. Direkt an einer Sitzbank dort fand ein Spürhund der Polizei am Freitag persönliche Gegenstände des Vermissten und einen Joint.

Icon Galerie 32 Bilder Seit Montag ist ein junger Mann in Donauwörth verschwunden. Polizei und Rettungskräfte suchen nach dem Vermissten. Es laufen auch Ermittlungen. Hier Bilder von den Geschehnissen.

Suchaktionen am Freitag und Samstag in der Donau waren erfolglos. Am späten Sonntagnachmittag tauchte nach Informationen unserer Redaktion die Leiche des jungen Mannes rund 20 Kilometer flussabwärts an der Staustufe Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) auf. Die Kripo Ingolstadt sicherte Spuren. Für den Fall zuständig ist nun die Kriminalpolizei in Dillingen. Sie versucht zu klären, ob der 18-Jährige ertrunken ist oder er anderweitig ums Leben kam. In solchen Fällen geht es der Polizei auch stets darum, ein mögliches Kapitaldelikt ausschließen zu können. Bislang gingen die Gesetzeshüter von einem Unglück aus.

Derzeit ermittelt die Polizei gegen den Begleiter des Opfers wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.