Vermisster 18-Jähriger: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei wendet sich bei der suche nach dem 18-Jährigen, der seit Montag in Donauwörth verschwunden ist, jetzt an die Öffentlichkeit. Mit einem Foto und Informationen zu dem jungen Mann bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise.

Der Vermisste wird so beschrieben: Er ist 1,83 Meter groß, schlank und hat braune, kurze Haare. Seine Bekleidung ist unbekannt. Zeugen, die den Donauwörther seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Dienststelle zu melden. Telefon: 0906/70667-0 oder Polizeinotruf 110.

Seit Montag ist ein junger Mann in Donauwörth verschwunden. Polizei und Rettungskräfte suchen nach dem Vermissten. Es laufen auch Ermittlungen.

Der junge Mann wurde zuletzt am Montagabend im Bereich des sogenannten Donauspitzes gesehen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge konsumierte der Vermisste dort Drogen und gelangte wohl in die Donau. Am Donnerstag und am Freitag lief eine Suchaktion - ohne Erfolg. (AZ)