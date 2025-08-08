Icon Menü
Vermisster in Donauwörth: Polizei bittet um Hinweise

Donauwörth

Vermisster 18-Jähriger: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Donauwörth wendet sich bei ihrer Suche nach einem jungen Mann, der offenbar in der Donau ertrunken ist, an die Öffentlichkeit.
    Dieser junge Mann ist seit Montag in Donauwörth verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Dieser junge Mann ist seit Montag in Donauwörth verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei

    Die Polizei wendet sich bei der suche nach dem 18-Jährigen, der seit Montag in Donauwörth verschwunden ist, jetzt an die Öffentlichkeit. Mit einem Foto und Informationen zu dem jungen Mann bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise.

    Der Vermisste wird so beschrieben: Er ist 1,83 Meter groß, schlank und hat braune, kurze Haare. Seine Bekleidung ist unbekannt. Zeugen, die den Donauwörther seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Dienststelle zu melden. Telefon: 0906/70667-0 oder Polizeinotruf 110.

    Die Wasserwacht suchte am Freitag mit vier Booten auf der Donau zwischen Donauwörth und der Staustufe Bertoldsheim nach dem 18-Jährigen, der seit Montag verschwunden ist. Derweil suchte die Polizei mit einem Spürhund den Donauspitz und dessen Umfeld in Donauwörth ab. Dort gelangte der junge Mann wohl in den Fluss. Der Hund stöberte einige Gegenstände, darunter einen Schlüsselbund, sowie Drogen (zwei Joints) auf.
    Seit Montag ist ein junger Mann in Donauwörth verschwunden. Polizei und Rettungskräfte suchen nach dem Vermissten. Es laufen auch Ermittlungen. Hier Bilder von den Geschehnissen.

    Der junge Mann wurde zuletzt am Montagabend im Bereich des sogenannten Donauspitzes gesehen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge konsumierte der Vermisste dort Drogen und gelangte wohl in die Donau. Am Donnerstag und am Freitag lief eine Suchaktion - ohne Erfolg. (AZ)

