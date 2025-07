Sprachtests als Doppelbelastung? Das sagen Einrichtungen im Donau-Ries-Kreis

Immer mehr Kinder sprechen nicht gut genug Deutsch, wenn sie in die Schule kommen. In Bayern gibt es daher seit diesem Jahr ein neues Verfahren zur Sprachstandserhebung bei Vorschulkindern. Die ersten Erfahrungen zeigen: Die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Grundschulen im Landkreis Donau-Ries funktioniert, doch die Testung kommt nicht überall gut an.

In Bayern hatten sich die CSU und die Freien Wähler bereits im September 2024 darauf verständigt, einen verpflichtenden Sprachtest für Vorschulkinder einzuführen. Dieser ergänzt nun die Sprachentwicklungsbögen, die in Kindergärten und Kitas bereits etabliert sind, erklärt Claudia Wernhard, die beim Landratsamt Donau-Ries für die Kindertageseinrichtungen zuständig ist. Wer in der ersten Erhebung eine verminderte Sprachkompetenz aufweist, muss zu einem zweiten Test antreten. Die beiden Tests finden eineinhalb Jahre vor der Einschulung statt. Wird beide Male Förderbedarf festgestellt, müssen diese Kinder bis zur Einschulung den Vorkurs Deutsch 240 besuchen. Die Zahl 240 setze sich aus 120 Stunden Sprachförderung in der Kita und 120 Stunden in der Grundschule zusammen, so Wernhard.

Kitas und Grundschulen im Landkreis Donau-Ries: Sind die Sprachtests eine Doppelbelastung?

Bis Ende Januar dieses Jahres testeten die Kitas im Landkreis Donau-Ries mittels Beobachtungsbögen alle Kinder, die 2026 in die Schule kommen werden. Das war schon immer so, berichtet Tanja Jeromin. Den weiteren Test, der nun hinzukam, empfindet die Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogen in Herkheim als Doppelbelastung. Denn im März mussten Kinder, bei denen ein Bedarf an Sprachförderung festgestellt wurde, einen zweiten Test ablegen. Dieser fand unter Anleitung einer pädagogischen Fachkraft in den jeweiligen Grundschulen, denen die Kindergärten zugeordnet sind, statt. Das sei nicht nur ein bürokratischer Mehraufwand, so Jeromin. „Der Test in einer ungewohnten Umgebung bedeutet unglaublichen Stress für das Kind“, fügt die Leiterin hinzu.

Die bisherige Testung mit Beobachtungsbögen hält Jeromin für sinnvoll. „Das wird während des Alltags erhoben und die Erzieherinnen kennen das Kind“, begründete sie. Warum nun ein weiterer Test notwendig ist, um die Kinder dann, wie gehabt, für den Vorkurs Deutsch 240 zu verpflichten, verstehe sie nicht.

Potenzial wird sich zeigen: Sprachtests im Donau-Ries-Kreis verliefen soweit gut

An der Grundschule in Harburg verlief der erste Durchgang gut, berichtet die Rektorin Stefanie Fuß. Der Test sei kindgerecht gestaltet und über ein Tablet durchgeführt worden. „Die Kinder sind ja mittlerweile Tablet-Profis“, so Fuß. Die Rektorin verweist zudem auf die Relevanz einer frühzeitigen und kontinuierlichen Sprachförderung. Im vergangenen Jahr seien auf einen Schlag viele Kinder aus einer Flüchtlingsunterkunft in Harburg eingeschult worden. Für Lehrkräfte und Schulkinder sei das eine große Herausforderung. „Wir müssen schauen, dass wir die Kinder in der Sprache fit machen, damit sie am Unterricht teilnehmen können“, betont sie.

Im Großen und Ganzen sei die Testung reibungslos abgelaufen, erzählt auch Birgit Heindl. „Wir sind aber auch eine kleine Schule“, sagt die Leiterin der Graf-Heinrich-Grundschule in Kaisheim. Bei größeren Schulen war der Organisationsaufwand sicher höher, vermutet sie. Eine richtige Rückmeldung könne sie aber erst im nächsten Jahr geben. „Dann sehen wir, ob der Test sich lohnt“, so Heindl. Die Rektorin ist sich nicht sicher, ob ausreichend Personal zur Verfügung stehen wird, um den Förderbedarf abzudecken. „Wenn die Schulen genug Stunden zugeteilt bekommen würden, wäre das super“, findet Heindl.

Nach Sprachtests nun mehr Kindergartenplätze im Landkreis Donau-Ries benötigt

Auch die stellvertretende Leiterin der Kita „Heli Kids“ Natalie Grobe sagt: „Für uns war das jetzt kein großer Unterschied, außer dass wir die Kinder an die Schulen gemeldet haben.“ Allerdings seien die Ergebnisse der Testung im Kindergarten und in der Schule verschieden gewesen. „Alle Kinder, bei denen wir einen Förderbedarf festgestellt haben, haben den Test in der Schule bestanden“, berichtet die Leiterin. Die gravierenden Unterschiede erklärt sie sich mit der ungewohnten Umgebung: „Viele Kinder sind das erste Mal in einer Schule – da geben sie Vollgas.“ Außerdem stelle der Test in der Schule lediglich eine Momentaufnahme dar, wohingegen die Sprachfertigkeiten in der Kita über einen längeren Zeitraum erfasst werden.

Eine Sorge, die sich um die Einführung des neuen Sprachtests abzeichnet, sei, ob dadurch ein erhöhter Bedarf für weitere Kindergartenplätze entstehe, sagt Claudia Wernhard vom Landratsamt. Bisher testeten Kindergärten und Kitas nur die Kinder, die dort angemeldet waren. Da der neue Sprachtest nun verpflichtend ist, müssen auch Kinder, die bisher in keiner Einrichtung sind, den Test ablegen. Werde bei diesen Kindern dann Förderbedarf festgestellt, müssten sie in einem Kindergarten angemeldet werden, um auch an dem Deutsch-Kurs teilnehmen zu können, erklärt Wernhard. Wie aber sollen zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden?

Das fragt sich auch Natalie Grobe von den „Heli-Kids“. Ihre Kita sei personell gut aufgestellt, sie kenne aber andere Einrichtungen, die Gruppen aufgrund von Personalmangel zusammenlegen mussten. „Wie sollen die noch mehr Kinder aufnehmen und den Vorkurs anbieten?“, fragt sich Grobe. Kitas alleine könnten das nicht schaffen. Das ist sich die Leiterin sicher. Sie hofft auf eine Zusammenarbeit mit den Grundschulen und den Verantwortlichen. „Grundsätzlich ist der verpflichtende Test ein guter Gedanken, aber es müssen alle mitgenommen werden“, sagte Grobe. Vonseiten des Landratsamts gibt es diesbezüglich Entwarnung: Von den betroffenen Vierjährigen sei ein Großteil bereits in Betreuungseinrichtungen. „Es gab keine Welle von Neuanmeldungen“, berichtet Fachberaterin Wernhard.