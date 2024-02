Rain

17:32 Uhr

Vom Rauchclub "Piponia" und anderen verschwundenen Vereinen in Rain

Plus Heimatforscher Franz Müller lädt am 29. Februar zum Bildervortrag ins Schloss ein. Dabei erinnert er an Raritäten aus der Vergangenheit.

Von Barbara Würmseher

Als der "Turn-Verein Rain am Lech" im April 1926 zu seinem 30. Jubelfest einlud, schrieb er die lieben Turnbrüder und Turnschwestern folgendermaßen an: "Feste zu feiern in der heutigen Zeit ist schwer, doch wenn es gilt, die deutsche Turnsache zu fördern, einen Rückblick zu halten auf ein dreißigjähriges Wirken von wackeren Turnbrüdern, dann dürfen Opfer und Mühen nicht gescheut werden, welche die Vorbereitungen eines solchen Festes verursachen ...". Man wolle den Gästen herzliche Aufnahme bereiten und neben dem Feiern auch gleich das Gauwett-Turnen des Ober-Donau-Gaues veranstalten. Dies verkündete Vorstand Hans Huber und entbot den "treu-deutschen Turnergruß".

Sport wird auch heute, fast 100 Jahre später, überall im Landkreis noch intensiv gepflegt - gerade auch in organisierter Form. Und der Wert von Vereinen generell kann nicht oft genug betont werden: Sie machen unser gesellschaftliches Leben lebendig, gleichen Defizite aus, die beispielsweise mangels öffentlicher Gelder entstehen, binden Gleichgesinnte aneinander, sorgen für Miteinander und bestätigen die alte Erfahrung, dass gemeinsam, mit gebündelter Kraft, vieles überhaupt erst möglich ist.

