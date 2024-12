Versuchter Einbruch in der Parkstadt: Unbekannte scheitern an Tür

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Johannes-Knebel- Straße in der Donauwörther Parkstadt einzubrechen. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass an einer Außentüre Hebelversuche mit massiver Gewalt stattfanden. Die Tür hielt jedoch stand.

Daher kam es aktuellen Erkenntnissen zufolge zu keinem Diebstahl. Die Höhe des Sachschadens wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)