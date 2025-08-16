Versuchter Einbruch in Vereinsheim an Westspange

Ein Unbekannter hat versucht, in das Klubheim der Ortsgruppe Donauwörth des Vereins für Deutsche Schäferhunde einzubrechen. Dies passierte der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

Der Täter wollte auf dem Gelände am Wörnitzwehr neben der Westspange eine Tür aufhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Einbruchversuch scheiterte aber. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon:0906/706670. (AZ)