Versuchter Einbruch in Klubheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde in Donauwörth

Donauwörth

Versuchter Einbruch in Vereinsheim an Westspange

Einbrecher will in Klubheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde in Donauwörth eindringen. Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Einbrecher hat versucht, in das Klubheim der Ortsgruppe Donauwörth des Vereins für Deutsche Schäferhunde einzudringen.
    Ein Einbrecher hat versucht, in das Klubheim der Ortsgruppe Donauwörth des Vereins für Deutsche Schäferhunde einzudringen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat versucht, in das Klubheim der Ortsgruppe Donauwörth des Vereins für Deutsche Schäferhunde einzubrechen. Dies passierte der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr.

    Der Täter wollte auf dem Gelände am Wörnitzwehr neben der Westspange eine Tür aufhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Einbruchversuch scheiterte aber. Die Gesetzeshüter sicherten Spuren.

    Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon:0906/706670. (AZ)

