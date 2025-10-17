Unfall auf B16: Verursacher fährt einfach weiter

Der Fahrer eines möglicherweise bronze- oder goldfarbenen Geländewagens (SUV) hat am Donnerstag auf der B16 zwischen Donauwörth und Erlingshofen mit einem missglückten Überholmanöver einen Unfall verursacht und ist geflüchtet.

Nach Erkenntnissen der Polizei überholte der Unbekannte mit seinem Auto gegen 15 Uhr, der in Richtung Tapfheim unterwegs war, einen Lastwagen. Dabei schätzte er die Entfernung zum einem entgegenkommenden Pkw (Volvo) falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Volvo-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus. Dadurch streiften sich lediglich die Außenspiegel der beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Der Fahrer, der überholte, kümmerte sich aber nicht weiter darum. Er fuhr einfach in Richtung Tapfheim weiter. Laut Polizei müsste es sich bei dem Wagen, den er steuerte, um einen gold- oder bronzefarbenen Geländewagen (SUV) handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906 70667-0. (AZ)