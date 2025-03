Mann vor Gericht: Donauwörther schickt „aus Spaß“ Hitler-Bilder

Der Mann aus Donauwörth sitzt sichtlich nervös im Gerichtssaal. Immer wieder wischt er sich die Hände an seinen Hosenbeinen ab. „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, sagt er stockend. Dann folgt ein leises: „Es tut mir leid.“ Fünf Jahre ist es her, dass der 33-Jährige in einer WhatsApp-Gruppe Bilder teilte – Bilder mit antisemitischen, rassistischen und nationalsozialistischen Inhalten. Damals, so seine Erklärung, habe er das „humoristisch gesehen“. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht in Nördlingen wegen Volksverhetzung verantworten.

