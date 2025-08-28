Neues Klinik-Parksystem: Diese vier Punkte kritisieren die Bürger

An den gkU-Kliniken in Donauwörth und Nördlingen sorgt das neue Parksystem weiter für Verwirrung. Schranken weg, Kameras da – was seit Anfang August für mehr Komfort sorgen soll, bringt Besucherinnen und Besucher oft durcheinander. Die Umstellung wird zwar mitunter auch wegen ihrer Vorteile begrüßt, sorgt insgesamt aber für viel Kritik. Denn im schlimmsten Fall flattert plötzlich eine Zahlungsaufforderung ins Haus: 54 Euro Strafe.

