Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

„Verwirrung am Krankenhausparkplatz: Neues System sorgt für Ärger und Kritik“

Landkreis Donau-Ries

Neues Klinik-Parksystem: Diese vier Punkte kritisieren die Bürger

An den Krankenhäusern in Nördlingen und Donauwörth gibt es ein neues Parksystem. Was die Besucher loben und was sie ärgert.
Von Barbara Würmseher
    • |
    • |
    • |
    Der einzige Bezahl-Automat des neuen Parksystems an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth steht am Haupteingang. Wünschenswert wären laut den Benutzern mehrere Automaten.
    Der einzige Bezahl-Automat des neuen Parksystems an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth steht am Haupteingang. Wünschenswert wären laut den Benutzern mehrere Automaten. Foto: Barbara Würmseher

    An den gkU-Kliniken in Donauwörth und Nördlingen sorgt das neue Parksystem weiter für Verwirrung. Schranken weg, Kameras da – was seit Anfang August für mehr Komfort sorgen soll, bringt Besucherinnen und Besucher oft durcheinander. Die Umstellung wird zwar mitunter auch wegen ihrer Vorteile begrüßt, sorgt insgesamt aber für viel Kritik. Denn im schlimmsten Fall flattert plötzlich eine Zahlungsaufforderung ins Haus: 54 Euro Strafe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden