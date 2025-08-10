Icon Menü
Verwirrung beim Einparken: Pkw kollidiert mit Hausmauer in Hindenburgstraße

Donauwörth

42-Jähriger „parkt“ sein Auto in Hecke und an Hauswand

Weil er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hatte, setzte ein Fahrer seinen Pkw an Orte, die dafür nicht gedacht sind.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Donauwörth nahm einen ungewöhnlichen Unfall auf: Ein Fahrer hatte zu nah an einer Hausmauer „geparkt“.
    Die Polizei Donauwörth nahm einen ungewöhnlichen Unfall auf: Ein Fahrer hatte zu nah an einer Hausmauer „geparkt“. Foto: Daniel Vogl/dpa, Symbolbild

    Ein missglückter Versuch, sein Auto einzuparken endete für einen 42-Jährigen erst in der Gartenhecke, dann an der Hausmauer. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Donauwörther Hindenburgstraße. Der Fahrer verwechselte beim Einparken das Bremspedal mit dem Gas und steuerte sein Fahrzeug geradeaus über das dortige Buschwerk gegen eine Hausmauer. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurde der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Zudem hatte er den Sicherheitsgurt angelegt. Es entstand Fremdschaden von etwa 500 Euro. (AZ)

