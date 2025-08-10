42-Jähriger „parkt“ sein Auto in Hecke und an Hauswand

Ein missglückter Versuch, sein Auto einzuparken endete für einen 42-Jährigen erst in der Gartenhecke, dann an der Hausmauer. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Donauwörther Hindenburgstraße. Der Fahrer verwechselte beim Einparken das Bremspedal mit dem Gas und steuerte sein Fahrzeug geradeaus über das dortige Buschwerk gegen eine Hausmauer. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurde der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Zudem hatte er den Sicherheitsgurt angelegt. Es entstand Fremdschaden von etwa 500 Euro. (AZ)

