„Die Welt ist bunt“: Vhs Donauwörth startet ins Herbst- und Winterprogramm 2024

Die Volkshochschule Donauwörth startet mit vollem Elan nach der Sommerpause ins Herbst- und Wintersemester. „Die Bandbreite, die Vielzahl und die Qualität der Bildungsangebote zu sozialverträglichen Preisen ist wieder einmal unübertroffen“, betont der Vhs-Vorsitzende Paul Soldner in einer Pressemitteilung. „Und für jeden ist sicherlich etwas dabei.“

Die berufliche Weiterbildung nimmt erneut einen großen Stellenwert ein: Neben Kommunikationstraining, Rhetorik oder Allgemeinem Verwaltungsrecht für Beschäftige in kleineren Kommunen enthält das Portfolio auch Seminare zu Cybersicherheit, den Gebrauch von LinkedIn oder die Nutzung von KI im Büroalltag, wie etwa im Kurs zu KI-Prompts oder „wie spreche ich mit einer künstlichen Intelligenz“. Nicht fehlen darf die Technische Weiterbildung mit 3D-CAD Inventor, CNC-Metalltechnik, Elektro- oder Schutzgasschweißen. Schon voranmelden kann man sich für Steuerungstechnik-Pneumatik.

Vhs Donauwörth startet mit Vorträgen in Kulturgeschichte

Gleich zu Beginn des Semesters starten Vorträge im Bereich Kulturgeschichte, und zwar zum spätantiken Augsburg, zum frühen Mittelalter am unteren Lech und zu neuen archäologischen Funden in Schwaben mit dem überregional bedeutenden Fund des „Eisprinzen von Matthies“. Geschäftsführerin Gudrun Reißer: „Dafür konnten wir unter anderem Sebastian Gairhos von der Stadtarchäologie Augsburg sowie Gebietsreferent Johann Friedrich Tolksdorf vom Bayerischen Landesamt für Bodendenkmalpflege Schwaben gewinnen.“ Den Abschluss bilden zwei Abende zur Geschichte der Kreuzzüge mit Journalist Paul Soldner.

„Umwelt- und Verbraucherbildung wird an unserer Volkshochschule genauso großgeschrieben wie die politische Bildung“, betont der Vorsitzende. Dazu zählen Angebote wie 75 Jahre Grundgesetz oder das schlimme und traurige Kapitel Zwangsarbeit – ein Vortrag, den das „Haus der Begegnung“ in Kooperation mit der Vhs anbietet.

Es gibt auch Gesundheitsvorträge bei der Volkshochschule

Die Vhs Donauwörth ist Prüfungskompetenzzentrum für Sprachen und hält im Herbst zahlreiche Kurse sowohl online wie in Präsenz. Besonders begehrt bei Migranten sind Einbürgerungstests und Berufssprachkurse, welche regelmäßig schnell ausgebucht sind. Es lohne sich deshalb, sich frühzeitig anzumelden. Im Online-Format bietet die Vhs für Arztpraxen berufsspezifisches Englisch an. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Mitarbeiter. Mit dem Vortrag „Was tun bei Schwerhörigkeit: Operation, Hörgeräte oder Cochlea-Implantat“ dürfe man einen ausgewiesenen Experten an der Vhs begrüßen, so Reißer, nämlich Prof. Johannes Zenk, Direktor und Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Uniklinik Augsburg. Die Yogaschule wartet bereits ab 16. September mit 43 Yogakursen und -workshops im Online-Format, hybrid und in Präsenz auf.

Ausschließlich in Präsenz bietet die Vhs Senioren- oder Rückengymnastik, Hula-Hoop – „hullern for fun“ oder HIIT-Tabata für jede Altersstufe. In Donauwörth und in den Außenstellen Rain und Monheim werden zudem Schwimmkurse für Kinder angeboten. Auch der Kindernotfallkurs, Fotoseminare, ein Steinbildhauerkurs sowie zwei Motorsägenkurse wird es geben.

Auch die Außenstellen bieten ein vielfältiges Programm

Auch zahlreiche Reisen, etwa nach Südengland, auf die Kapverden oder auf die Iberische Halbinsel, sowie Tagesfahrten in die nähere Umgebung werden angeboten. In München laden Ausstellungen zu Andy Warhol und Keith Haring oder zu „Jugendstil. Made in Munich“ ein. Interessierte sollten sich möglichst bald anmelden.

Viel Interessantes, Kreatives und Informatives offerieren auch die acht Außenstellen in Rain, Asbach-Bäumenheim, Mertingen, Tapfheim, Kaisheim, Wemding, Monheim und Buchdorf mit insgesamt 176 Kursen.

Das Programm gibt es unter 0906/8070 oder www.vhs-don.de. Buchbar ist das gesamte Angebot online seit 5. September. (AZ)