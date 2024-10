Viele Besucher und runder Geburtstag beim Herbstmarkt

Oktoberfest, Herbstmarkt, verkaufsoffener Sonntag, geöffnete Museen - am Wochenende hat es einige Möglichkeiten gegeben, erlebnisreiche Stunden in Donauwörth zu verbringen. Vor allem am Sonntag zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Große Kreisstadt. Traumwetter herrschte nicht gerade, aber „wenigstens trübt Regen nicht die Stimmung“, war von den Händlern zu hören. Mehr als 60 Marktleute boten beim Herbstmarkt ihre Waren an. Von der Spitalstraße über die Altstadtinsel Ried bis in die Bahnhofstraße erstreckte sich die Auswahl von Leder- und Haushaltswaren über Kleidung bis hin zu kulinarischen Genüssen aus aller Welt.

Ein kleines Spektakel war das Entenrennen, das in diesem Rahmen nachgeholt wurde, nachdem es während des großen Regens beim Inselfest abgesagt werden musste. Die Wasserwacht fing die Plastikenten in der Wörnitz wieder ein. Federführend unter den Organisatoren der evangelischen Christuskirche wurden die Preise beim Kiwanis-Oktoberfest verliehen.

Produkte aus Olivenholz und Zuckerwatte am Süßigkeitenstand beim Markt in Donauwörth

Der Herbstmarkt hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt. „Man trifft hier immer wieder alte Bekannte“, sagte eine Frau aus Kaisheim, um bereits zum dritten Mal durch die Marktmeile zu bummeln und vor allem die Produkte aus Olivenholz zu bewundern. Und auch ein Halt am Süßigkeitenstand für Zuckerwatte war noch drin.

In der Spitalstraße gab es auf 18 Meter Länge Strumpfwaren, Hüte, Gürtel, Handschuhe und Schals. Betreiber des Standes ist ein Stammgast in Donauwörth: Franz Haneschka aus Lechsend. Seit 50 Jahren ist er bei den Märkten als Fierant mit dabei. „Angefangen habe ich mit zwei Kartons. Mit einem Stand gerade mal zwei Meter lang“, erinnerte sich Haneschka und lachte. Seine Frau Brigitte und seine Enkelin unterstützten ihn. Zudem hatte er allen Grund zum Feiern: Er wurde am Sonntag 75 Jahre alt. Geburtstag hin oder her, „wenn in Donauwörth Markt ist, bin ich dabei“, versicherte er Marktleiter Mario Drehmann, der ihm zum Ehrentag gratulierte.