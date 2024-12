Viele Falschparker in Neudegger Allee: Polizei greift ein

Zahlreiche Falschparker haben im Bereich der Neudegger Allee in Donauwörth vermehrt für Ärger gesorgt. Weil die Verkehrssünder teilweise sogar den Linienbusverkehr blockierten, greift die Polizei jetzt durch. Bei den verstärkten Kontrollen haben die Beamten bereits Dutzende von Strafzetteln verteilt.

Nach Angaben der Inspektion Donauwörth nahmen in den vergangenen Tagen die Beschwerden über falsch abgestellte Kraftfahrzeuge zu. Besonders betroffen seien zwei Bereiche: Die Bögen vor den Schulen und der Stauferhalle sowie das Gelände der Donau-Ries-Klinik. Zu bestimmten Zeiten war laut Polizei beispielsweise die Fahrbahn im Bogen vor der Stauferhalle trotz Halteverbots doppelreihig zugeparkt. Deshalb hätten Linienbusse die Straße nicht mehr benutzen können.

Vor Klinik in Donauwörth steht Fahrzeug an Fahrzeug im Halteverbot

Auch an der Zufahrt zum Krankenhaus sei wiederholt auf voller Länge der Straße verbotenerweise Fahrzeug an Fahrzeug gestanden. Dadurch konnten Busse nur noch unter erschwerten Bedingungen an die dortige Haltestelle gelangen.

Die Ordnungshüter kontrollierten deshalb nun gezielt und ahndeten Verstöße. „Gutes Zureden half leider nichts“, ist aus der Dienststelle zu hören. Die Beamten stellten eine mittlere zweistellige Zahl an gebührenpflichtigen Verwarnungen über jeweils 55 Euro aus. „Wir hoffen, das Problem auf diese Weise in den Griff zu kriegen“, so Stephan Roßmanith von der Donauwörther Inspektion. Die Kontrollen würden auch in den kommenden Tagen fortgeführt. (wwi, AZ)