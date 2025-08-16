Viele Menschen im Donau-Ries-Kreis starten beruflich in die Selbstständigkeit

Trotz konjunktureller Risiken bleibt das Gründungsklima in Nordschwaben weiter robust. Das geht aus der Analyse der amtlichen Gewerbeanzeigenstatistik durch die IHK Schwaben hervor. „Während bayernweit das Interesse an einer Unternehmensgründung in Industrie, Handel und den Dienstleistungsbranchen weiter nachlässt, gehen in der Region nach wie vor viele Menschen den Weg in die Selbstständigkeit“, berichtet Karin Bräuer, Gründungsberaterin der IHK Schwaben für Nord- und Westschwaben. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Bayerisch-Schwaben ist im Jahr 2024 erneut leicht gestiegen und liegt mit 14.182 um 0,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.

In Nordschwaben wurden 2024 insgesamt 1.558 neue Gewerbeanmeldungen verzeichnet – 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Es ist der höchste Stand seit 2021. Auch das Gründungssaldo fällt positiv aus: Die Differenz zwischen An- und Abmeldungen liegt bei 352 und ist damit um 18,5 Prozent gestiegen. Für die IHK Schwaben ist das ein Indikator für eine stabile Unternehmensstruktur in der Region.

Corona sorgt für Boom bei Neugründungen in Nordschwaben

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 erreicht Bayerisch-Schwaben den höchsten Wert an Gewerbeanmeldungen in den vergangenen zehn Jahren. Der damalige Ausschlag war laut IHK-Expertin Karin Bräuer vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen: „Viele Menschen haben im Nebenerwerb ein Gewerbe begonnen – aus Sorge um ihren Arbeitsplatz oder zur finanziellen Absicherung. Heute machen sich dagegen zunehmend Chancengründer in unserer Region auf den Weg“, berichtet Bräuer über das aktuelle Gründungsgeschehen. „Das sind Menschen, die trotz multipler konjunktureller Risiken den Wunsch verfolgen, sich beruflich neu zu orientieren, Chancen zu ergreifen und der eigenen Geschäftsidee nachzugehen.“ Viele gründeten zunächst im Nebenerwerb, um zu testen, ob ihre Idee auch tragfähig ist.

Die Zahl der Beratungsgespräche bei der IHK Schwaben bleibt auf hohem Niveau – auch wenn sich zuletzt ein leichter Rückgang abzeichnet. Besonders gefragt ist das Angebot weiterhin bei Interessierten aus dem Dienstleistungs- und Handelssektor. Auffällig ist der wachsende Anteil von Frauen: Rund 40 Prozent der Beratungsgespräche werden inzwischen mit Gründerinnen geführt – Tendenz steigend. Auch Menschen mit Migrationshintergrund nutzen das IHK-Angebot überdurchschnittlich häufig. „Sie kommen meist gut vorbereitet in die Beratung und bringen tragfähige Geschäftsideen mit“, sagt IHK-Expertin Karin Bräuer. (AZ)