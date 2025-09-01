Das ist das neue VHS-Programm in Donauwörth

Die Volkshochschule Donauwörth startet mit ihrem Programm in das Herbst- und Wintersemester 2025/2026. „Die Bandbreite sowie die Vielzahl mit über 600 Kursangeboten, und die Qualität der Bildungsangebote ist wieder einmal unübertroffen“, zeigt sich VHS-Vorsitzender Paul Soldner überzeugt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das heißt, „fast für Jeden sollte etwas in den unterschiedlichsten Interessensgebieten dabei sein – egal ob Kurse, Seminare, Vorträge oder Bildungsfahrten“.

Das Motto, zugleich Titelbild des neuen Programms „VHS – entschieden demokratisch, entschieden offen und vielfältig“ sei ein klares Statement, wofür die Volkshochschulen stehen. Nämlich dafür, dass sie sowohl parteipolitisch wie konfessionell und von gesellschaftlichen Verbänden unabhängig sind. Sie sind offen für alle Menschen, wobei aber auch gelte: Selbstverständlich finde nicht jede Meinung Zustimmung.

Volkshochschule in Donauwörth bietet Sprachprüfungen an

Einen wesentlichen Bildungsschwerpunkt bildeten Integrations- und Berufssprachkurse sowie internationale Sprachenprüfungen und Einbürgerungstests. „Wir sehen dieses Angebot – als einzige VHS in Nordschwaben – als einen bedeutenden Beitrag zur Arbeitskräftesicherung im Landkreis Donau-Ries“, betont Geschäftsführerin Gudrun Reißer. Natürlich reagiere die VHS mit Kursen wie „Englisch für die Arztpraxis“ (online oder in Präsenz) auf besondere Bedarfe der Kunden.

Selbstverständlich würden wieder gefragte Themen wie künstliche Intelligenz (KI) für den Büroalltag, KI-Prompts oder Cybersecurity für Unternehmen als auch für Privatpersonen aufgegriffen. Bargeldloses Bezahlen mit dem Smartphone sowie Einsteigerkurse für Smartphone und Tablet seien ebenso zu finden wie grundlegende MS Office Kurse – auch für Senioren. Nicht fehlen dürfen Technikkurse im Bereich „Berufliches Weiterbildungszentrum“ wie etwa Steuerungstechnik/Pneumatik/Elektropneumatik, 3-D CAD, CNC sowie Elektro- und Schutzgasschweißen.

Nachhaltige Bildung ist ein Thema bei der VHS Donauwörth

Ein Programmbereich, der nicht mehr wegzudenken sei, widme sich Themen zur nachhaltigen Bildung. Neu ist laut der Mitteilung der kostenfreie interaktive Kurs „Klimafit – gemeinsam handeln jetzt“ oder ein Vortrag zu „der Wolf – die Rückkehr eines Beutegreifers“. Genauso bereichere das neue Pop-up-Kino im Pfarrsaal in Donauwörth das VHS-Programm in Kooperation mit der Stadt Donauwörth zu verschiedenen Umweltthemen.

Die Yogaschule gehe mit 38 Yogakursen für jeden Anspruch und Zielsetzung an den Start. Erstmals werde für körperlich beeinträchtigte oder ältere Personen Yoga auf einem Stuhl angeboten. Auch zur Schwimmfähigkeit bei Kindern wolle man einen Beitrag leisten, sagt der Vorsitzende.

VHS Donauwörth und Außenstellen bietet eine Vielzahl von Kursen an

Ausschließlich in Präsenz offeriert die VHS Senioren- oder Rückengymnastik, Line Dance oder HIIT-Tabata für jede Altersstufe. Selbstverständlich stehen bewährte und sehr gefragte Kurse wie der Kindernotfallkurs, Nähen, Zeichnen und Malen und auch der Motorsägekurs einem interessierten Publikum offen. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich wieder alte Handarbeitstechniken wie Häkeln und Stricken.

Ebenfalls dürften sich Teilnehmende auf zahleiche Reisen in die Ferne sowie auf Tagesfahrten in die nähere Umgebung freuen, darunter ein inklusiver Ausflug in Kooperation mit der Lebenshilfe zur Spalter Kirchweih oder eine Führung durch das Institut für Pathologie am Klinikum Schwabing. Es gibt auch eine Pilzexkursion mit einem ausgewiesenen Experten. „Hier gilt es, sich mit einer rechtzeitigen Anmeldung zu sputen, denn gerade die Tagesfahrten sind immer sehr schnell ausgebucht“, berichtet Geschäftsführerin Reißer.

Viel Interessantes bieten wieder die acht Außenstellen in Rain, Asbach-Bäumenheim, Mertingen, Tapfheim, Kaisheim, Wemding, Monheim und Buchdorf an. Das Programm ist zu erfragen unter Telefon 0906/8070 oder online unter www.vhs-don.de. Buchbar ist das gesamte Programm ab Samstag, 6. September. Zur gleichen Zeit liege das Printprogramm am Samstag, 6. September, dem „Extra“ bei. (AZ)