24. Donauwörther Reichsstraßenfest: So wird die Innenstadt zur Partymeile

Ab Mittwoch, 16. Juli, ist es wieder soweit - Donauwörths Reichsstraße verwandelt sich nun schon zum 24. Mal in eine Partymeile, denn das Reichsstraßenfest steht wieder an. Zwischen Mittwoch, 16. und Samstag, 19. Juli, ist einiges geboten. Es ist „erneut eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam unsere Stadt (...) zu feiern“, freut sich der Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Für die Festtage sei ein attraktives und buntes Programm zusammengestellt worden.

Neben der traditionellen Ansprache des OB zur Eröffnung am Mittwoch um 12 Uhr, ist auch dieses Jahr der offizielle Bieranstich vor dem Tanzhaus geplant. Umrahmt wird der Festakt von der Stadtkapelle Donauwörth. Im Anschluss finden bis einschließlich 23 Uhr unterschiedliche musikalische und tänzerische Darbietungen und Mitmachaktionen statt. Der Abend wird unter anderem von den Bands Close2You und Proud4 gestaltet. Speisen und Getränken die Besucherinnen und Besucher zwischen 12 und 24 Uhr kaufen.

Vom Puppentheater über Samba bis zur Rentnerband

Der Donnerstag bietet erneut für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm. Ein Höhepunkt ist der Seniorentreff ab 11 Uhr. Der Seniorenbeirat der Stadt Donauwörth lädt ältere Bürger und Bürgerinnen zu einem fröhlichen Beisammensein, unter dem Motto „Musik und Unterhaltung“, ein. Auch die „Rentnerband“ und die Bewegungskünstler des Gymnasiums Donauwörth haben Einlagen geplant. Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Von 14 bis 17 Uhr sind unterschiedliche Programmpunkte wie Puppentheater und Kinderschminken geplant. Zudem spielen Ensembles der Donauwörther Musikschule auf. Ab 17.30 Uhr wird die Sambagruppe Pimento mit ihren Klängen die Reichsstraße erfüllen. Am Abend können die Besucher und Besucherinnen das Fest dann mit Musik der Stadtkapelle Donauwörth, der Partyband Paradise und weiteren Künstlern genießen.

Auch der Freitag verspricht ein Potpourri an Unterhaltung: Den Start machen Musicman Hans Huber und die Burgbauer Musikanten um 13 Uhr. Für den darauffolgenden Kindernachmittag ist folgendes im Programm: Zwischen 14 und 17 Uhr wird Bernies Bunte Bühne unter anderem mit Mitspiel- und Improvisationstheater sowie Kinderkarussell begeistern. Auch andere Puppentheater laden zum Zuschauen ein. Die Bühne in der Gassenschenke wird um 17.30 Uhr zu einer Schaufläche für Traditional Taekwondo. Während der Programmpunkte können selbstverständlich zahlreiche Speisen, unter anderem Fingerfood, Rahmflecken oder Käsespätzle bis 1 Uhr erworben werden. Ab 19 Uhr schaffen mehrere Bands, wie beispielsweise die Overman Brass Band und die Polkabären Festtagsstimmung in der Reichsstraße.

Der Gärtnerumzug ist einmal mehr der Höhepunkt

Der Samstag beginnt um 8.45 Uhr mit einem Höhepunkt des Reichsstraßenfests: dem Gärtnerumzug. Die Donauwörther Gartenbauvereine und Kleingärtner ziehen in Begleitung von Musikkapellen und Trachtenpaaren durch die Innenstadt und enden in der Reichsstraße. Dort können Besucher und Besucherinnen dann von 9 bis 11 Uhr farbenprächtige Pflanzen auf dem traditionellen Gärtnermarkt bewundern. Den Vormittag über werden Musikkapellen und -vereine zünftig aufspielen, bevor nach einem vielfältigen Nachmittagsprogramm Jolly Sound, Flat Out und SIXtreme mit einem breit gefächerten Programm den Abschluss gestalten.