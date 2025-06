Vielfalt der Berufsmöglichkeiten: Azubi-Infobörse in Mertingen fördert Austausch

Erst einmal einen Praktikumsplatz bekommen. Das ist die Devise vieler junger Menschen, wenn sie auf der Suche nach dem passenden Beruf sind. Das war auch bei der Azubi-Infobörse in Mertingen so. „Offen für alles“, sei sie, sagt Annalena Mittel aus Zirgesheim, die sich, begleitet von ihrem Vater, einfach mal umsehen will. So wie Annalena Mittel kamen zahlreiche Schülerinnen und Schüler zur zweiten „Start your Career“-Börse nach Mertingen.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis