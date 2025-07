In Verbrauchermarkt werden vier Ladendiebe erwischt

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth am Neurieder Weg sind am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit zweimal zwei Ladendiebe aufgeflogen. Das meldet die Polizei. Eine Überwachungskraft zeigte die beiden Fälle an. Der Wert der Beute liegt insgesamt bei rund 100 Euro.

Um kurz nach 18.30 Uhr beobachtete der Beschäftigte einen 15- und einen 17-jährigen.. Sie steckten sich drei Flaschen und zwei Dosen mit hochprozentigen Alkoholika in die Hosen. Eine weitere Flasche Likör öffneten die Diebe direkt im Geschäft und tranken sie teilweise aus. Beim Verlassen des Kassenbereichs wurden die Verdächtigen angehalten.

Circa eine Stunde zuvor wurde ein anderes männliches Duo (29 und 12 Jahre alt) dabei beobachtet, wie es zunächst zwei Kopfhörer aus der Verpackung nahm und diese anschließend in ein mitgeführtes Behältnis steckte. Die leere Verpackung stellten die Täter wieder ins Regal. Die Polizei übergab die minderjährigen Diebe ihren Erziehungsberechtigten. (AZ)