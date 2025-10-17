Kind quert Straße: Vollbremsung von Bus hat Folgen

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände hat sich am Donnerstag in Wemding ein Kind in einem Omnibus leicht verletzt. Gegen 8 Uhr, so berichtet die Polizei, fuhr eine Achtjährige mit ihrem Tretroller auf der Frankenstraße und überquerte an der dortigen Fußgängerampel die Oettinger Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei achtete das Mädchen offenbar nicht auf den Verkehr und betätigte auch nicht die Ampel.

Der Fahrer eines auf der Oettinger Straße nahenden Omnibusses musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte im Bus ein Siebenjähriger von seinem Sitzplatz nach vorne auf den Boden und erlitt leichte Blessuren. (AZ)