VSC Donauwörth: Damen feiern Doppelsieg zum Jahresauftakt

Nur zu sechst reisen die Bezirksligistinnen des VSC Donauwörth zum ersten Spieltag des Jahres - und geben sich keine Blöße. Licht und Schatten bei den Herren.

Ziemlich erfolgreich sind die Volleyballteams des VSC Donauwörth ins Jahr gestartet. Die Damen I konnten sogar trotz des dezimierten Kaders den ersten Doppelsieg der Saison einfahren. Für die erste Herrenmannschaft der VSC Unger Volleys ging es nach Dillingen zum ersten Spieltag im neuen Kalenderjahr. Neben den Gastgebern aus Dillingen ging es auch gegen das Tabellenschlusslicht aus Langweid. „Drei Punkte müssen mindestens her!“, schwor Michael Schmid seine Mannschaft bereits am Vortag ein, so war er ausgerechnet am ersten Spieltag als neuer Trainer verhindert.

Herren, Bezirksliga VSC Donauwörth – TV 1862 Dillingen 0:3 (18:25, 19:25, 14:25), VSC Donauwörth – FC Langweid 3:0 (25:22, 25:15, 25:20). Mit jungem Kader und hochmotiviert starteten die Donauwörther in die Begegnung gegen die Gastgeber aus Dillingen. Diese spielten von Beginn an mit breiter Brust auf, glänzten vor allem durch starke Abwehrarbeit und ihr variables Angriffsspiel. Die Donauwörther hingegen schafften es nicht, ihren Kontrahenten über mehrere Punkte Paroli zu bieten und verloren so deutlich mit 0:3. „Wir haben uns wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert und durch die Bank einfach nicht unsere Leistung auf den Platz bringen können“, reflektierte Kapitän Yannick Eibl nach dem Spiel. Dennoch freue er sich, dass der 15-jährige Malte Kittner durch eine „überaus starke Leistung“ positiv herausstach.

Im zweiten Spiel gegen Langweid sollten nun die, von Trainer Schmid geforderten, drei Zähler nach Hause geholt werden. Dieser Wille zeigte sich von Spielbeginn an. Durch ein schnelles Angriffsspiel über die Mittelblocker Julius Heinrich und Simon Håland konnten nicht nur etliche Punkte erzielt werden, sondern auch die Außen- und Diagonalangreifer besser in Szene gesetzt werden. Nach gewonnen ersten Satz zeigte sich der Klassenunterschied zwischen den dominanten Donauwörthern und den Langweidern immer mehr. So wurden nicht nur kämpferisch fast ausnahmslos alle engen Ballwechsel für sich entschieden, sondern auch ansehnliche Punkte erzielt. Schließlich ließen die Unger Volleys auch im letzten Satz nichts mehr anbrennen und gewannen so hochverdient mit 3:0. „Wir wollten uns präsentieren – Dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Das haben wir definitiv geschafft“, zeigte sich Mittelblockspieler Håland nach dem Spiel erfreut.

Am kommenden Samstag stehen schon die nächsten Partien gegen TV Mering und TSV Mauerstetten für die erste Donauwörther Herrenmannschaft an. Um 14.30 Uhr startet das erste Spiel in der heimischen Gymnasiumhalle in Donauwörth.

VSC Donauwörth: Bock, Eibl, Gnad, Gansmeier-Döbler, Haindl, Håland, Heinrich, Kittner, Rohrer und Singh

Damen des VSC Donauwörth ziehen ihr Spiel durch

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth – Team Schwaben 3:0 (25:17, 25:13, 25:10), VSC Donauwörth – VfR Jettingen 3:1 (24:26, 25:22, 25:21, 25:12). Im ersten Spiel gegen die noch unbekannten Gegner „Team Schwaben“ überzeugten die VSC-Spielerinnen durch gute Aufschläge und eine stabile Annahme. Im zweiten und dritten Satz konnten die Donauwörtherinnen vor allem im Angriff noch einmal eine Schippe drauflegen, so gingen alle Sätzen ungefährdet an den VSC.

Im zweiten Spiel gegen die bereits bekannten Gegnerinnen des VfR Jettingen kamen die Damen 1 eher langsam ins Spiel und mussten sich erst mit den unkonventionellen Angriffen der Gegnerinnen zurechtfinden. Somit ging der erste Satz verloren. Im zweiten Satz fokussierten sich die Donauwörtherinnen sich noch einmal und konnten vor allem mit einer soliden Abwehrarbeit und guter Stimmung auf dem Feld diesen Durchgang 25:22 für sich entscheiden. Im dritten Satz, welcher ähnlich knapp verlief, schlossen die jungen Donauwörtherinnen mit 25:21 an die vorherige Leistung an. Daraufhin waren die Gegnerinnen sichtlich gebrochen, weshalb der vierte Satz klar an den VSC ging.

Trainerin Schreiber zeigte sich nach den Spielen stolz: „Obwohl wir nur mit sechs Spielerinnen angereist sind, konnten wir konstant unser Können unter Beweis stellen und uns gegen zahlenmäßig deutlich besser aufgestellte Gegnerinnen durchsetzen“.

VSC Donauwörth: Trainerin Schreiber, Kacprzak, Regler, Schreiber, Schreitmüller, Schrott und Schwarz

Damen II präsentieren sich stark gegen Affing und verlieren gegen Altenmünster

Damen, Bezirksklasse Nord VSC Donauwörth II – SG FC Affing/TSV Hollenbach 3:0 (25:20, 25:13, 25:15); VSC Donauwörth II – SC Altenmünster 2:3 (9:25, 25:23, 14:25, 27:25, 7:15). Die zweite Donauwörther Damenmannschaft traf am vergangenen Spieltag auf die Konkurrentinnen aus Affing und Altenmünster. Die VSC-Damen II konnten ihr Können gegen die junge dynamische Mannschaft aus Affing abrufen und die Partie durch starke Angriffe und klare Präsenz im Block in drei eindeutigen Sätzen rasch für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel gegen erfahrene und äußerst abwehrstarke Damen aus Altenmünster konnte sich der VSC trotz harter Aufschläge und soliden Annahmen nicht durchsetzen und verlor, in einem von Spannung geprägten Spiel, knapp im Tiebreak.

VSC Donauwörth: Bayer, Elter, A. Faber, L. Faber, Köhnlein, Luger, Pickhard, Thren, Schulz