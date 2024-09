Vom Leerstand zum Neuanfang: Hotel Kunzmann wird zur ersten Station für Migranten

Einstmals war das Hotel Kunzmann in Rain eine ausgezeichnet besuchte Übernachtungsstätte mit renommiertem, gut bürgerlichem Restaurant. Ab Mitte/Ende der 60er Jahre wurden in dem damals modernen Anwesen Hochzeiten und Geburtstage, Vereins- und Kommunionfeiern ausgerichtet und die Rainer gingen gerne zum Essen dorthin. Ältere Damen trafen sich nachmittags zum Kaffeeklatsch und im Keller tanzte die Jugend in der legendären Diskothek „Lollipop“ die Nächte durch. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. 2013 wurde der Betrieb offiziell abgemeldet.

Lara Schmidler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leerstand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis