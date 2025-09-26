Wiesn-Chaos im Zug? Zeuge beschreibt "traurige Szenen“

Viele Menschen wollen auf die Wiesn, auch in unserer Region. Und nicht wenige nutzen dazu (vernünftigerweise) den Zug. Doch das klappt offenbar nicht immer reibungslos. Am Samstag kam es laut eines Lesers zu „traurigen“ Szenen in einer Bahn von Donauwörth nach München. Wie Arverio reagiert.
Donauwörth
Die traurigen Szenen spielen sich meiner Meinung nach eher im Zug ab. Männers betrinken sich mit 5l Fässern, stören alle um sich herum in einem Maße, dass ich einige Frauen kenne die in der Zeit des Oktoberfestes den Zug wie es nur geht. Muss das wirklich sein?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden