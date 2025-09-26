Icon Menü
Oktoberfest verursacht Chaos im Zug von Donauwörth nach Augsburg

Donauwörth

Wiesn-Chaos im Zug? Zeuge beschreibt "traurige Szenen“

Zum Oktoberfest ist auch in Zügen in und um Donauwörth mehr los. Am Samstagmorgen soll es zu Chaos gekommen sein. Arverio widerspricht zum Teil.
Von Bill Titze
|
    • |
    • |
    • |
    In einem Zug in Richtung München soll es am Samstag zu „chaotischen“ Szenen gekommen sein.
    In einem Zug in Richtung München soll es am Samstag zu „chaotischen“ Szenen gekommen sein. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Viele Menschen wollen auf die Wiesn, auch in unserer Region. Und nicht wenige nutzen dazu (vernünftigerweise) den Zug. Doch das klappt offenbar nicht immer reibungslos. Am Samstag kam es laut eines Lesers zu „traurigen“ Szenen in einer Bahn von Donauwörth nach München. Wie Arverio reagiert.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Felix Strobel

    Die traurigen Szenen spielen sich meiner Meinung nach eher im Zug ab. Männers betrinken sich mit 5l Fässern, stören alle um sich herum in einem Maße, dass ich einige Frauen kenne die in der Zeit des Oktoberfestes den Zug wie es nur geht. Muss das wirklich sein?

