Diese Donauwörtherin rettet die einzige Apotheke auf Helgoland

Anika Schwarzmann steht hinter dem Tresen der „Maximilium-Apotheke“ in Donauwörth, wo sie bis zur ihrer Abreise an die Nordsee arbeitet. Die 47-Jährige holt einen Hustenstiller aus dem Regal, tippt in den Computer und reicht die Packung an ihren Kunden weiter. „Ja“, sagt sie lachend, „ich bin gern Apothekerin, helfe gern, spreche gern mit Menschen unterschiedlichster Couleur.“ Und sie gibt zu: „Ich bin wie eine moderne Nomadin, immer wieder suche ich neue Ziele, neue Aufgaben.“

Lutz Bäucker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apotheke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helgoland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis