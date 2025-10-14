Ein Chamäleon und ein seltener Glücksfall: Was Menschen im Fundbüro alles abgeben

Und da kommen doch tatsächlich eine Angel und eine Krücke zum Vorschein. Wer verliert so etwas? Diese Frage stellt man sich unwillkürlich, wenn man das Fundbüro im Donauwörther Bürgeramt besucht. Es sind beileibe nicht die einzigen Funde, die Finder bei den städtischen Mitarbeiterinnen Beate Braun und Helene Schmid in den vergangenen Jahren abgegeben haben. Rund 350 Fundsachen sind es im Jahr in Donauwörth, in Nördlingen handelt es sich um etwa 150. Wobei es sich nicht immer „nur“ um Sachen handelt.

So amüsant mancher Fund vielleicht auch auf den ersten Blick sein mag, meistens ist der Verlust eines Gegenstandes für die Betroffenen natürlich gar nicht witzig. „Gerade ältere Menschen sind schon emotional, wenn sie zu uns kommen und etwas verloren haben“, sagt Braun. „Wir versuchen die Menschen dann auch zu beruhigen.“ Nicht selten sind es Wertgegenstände, die gesucht werden. Also: Geldbeutel, Handy, Schlüssel. So ist es auch in Nördlingen, wie das dortige Fundbüro berichtet. „Schlüssel werden tatsächlich bei uns auch am meisten abgegeben“, sagt Beate Braun aus dem Donauwörther Fundbüro. Diese würden aber meist auch wieder den Weg zu den Besitzern finden. Auffällig sei, dass es in Rahmen von Veranstaltungen, beispielsweise des Reichsstraßenfests, zu einem höheren Aufkommen im Fundbüro komme. Oftmals seien dann zum Beispiel Jacken dabei.

Tiere werden in Donauwörth und Nördlingen selten abgegeben

Generell könne man sagen: Je höher der Wert des Verlusts, desto eher findet sich auch der Besitzer. Der höchste Geldbetrag, der in den vergangenen Jahren abgegeben worden sei, sei ein mittlerer vierstelliger gewesen. „Da hat sich der Besitzer dann auch recht schnell gemeldet“, sagt Braun. Bei wertvollen Funden arbeite man mit der Polizei zusammen. Bei Geldbeuteln sei die Rückgabequote recht hoch; wohl auch deshalb, weil sich mitunter der Personalausweis darin befindet. Auch Handys fänden oft wieder den Weg zum Besitzer. Aus Nördlingen heißt es, dass 60 bis 70 Prozent der Fundsachen abgeholt würden. Dazu sei der Personalausweis notwendig. So ist es auch im Donauwörther Fundbüro, wie Beate Braun sagt: „Die Menschen müssen den Gegenstand außerdem genau beschreiben.“ Bei Geldbeuteln werde auch gefragt, was darin enthalten war. Bei Schlüssel brauche es dann den Ersatzschlüssel.

Es kommt zwar selten vor, dass Tiere abgegeben werden. „Die kommen dann sofort nach Hamlar, zum Tierheim“, erklärt Braun. Doch in jüngerer Vergangenheit wurde im Fundbüro ein für Donauwörth wahrlich außergewöhnlicher Fund angezeigt: ein Chamäleon. „Das wurde in der Promenade in einer Hecke gefunden“, sagt Helene Schmid. Wie das exotische Tier dahin kam? Das bleibt offen. Auf alle Fälle blieb es nicht in unserer Region, sondern wurde in die Reptilienauffangstation nach München gebracht. Auch vom Nördlinger Fundbüro heißt es, dass Tiere nur äußerst selten abgegeben werden. Die Unterbringung und Vermittlung bzw. Rückgabe an Eigentümer übernehme das Nördlinger Tierheim.

Jeden Monat hängen die städtischen Mitarbeiterinnen eine Liste mit den aktuellen Funden im Rathaus aus. Außerdem können Menschen, die einen Gegenstand suchen, diese online im virtuellen Fundbüro eintragen. Die Verlustmeldung können Schmid und Braun dann einsehen. Finder sind übrigens dazu verpflichtet, den Fund zu melden, wenn dieser einen Wert von zehn Euro übersteigt. Ob das auch wirklich passiert, wissen die städtischen Mitarbeiterinnen naturgemäß nicht. „Gerade bei Funden mit hohem Wert haben wir aber schon das Gefühl, dass diese auch wirklich abgegeben werden.“

Findern steht in Donauwörth und Nördlingen ein Finderlohn zu

Die Gegenstände werden ein halbes Jahr im Fundbüro verwahrt; werden sie nicht abgeholt, haben die Finder einen Anspruch darauf. Das Fundbüro schreibe diese dann an. „Gerade bei wertvollen Sachen nehmen sie das auch gerne an.“ Die Finder können vom Verlierer Finderlohn verlangen. Der Finderlohn beträgt bei einem Wert des Fundgegenstandes bis 500 Euro fünf Prozent, für den Mehrwert drei Prozent. Es kommt laut Braun auch nicht selten vor, dass die Besitzer sich bei den ehrlichen Findern bedanken möchten. „Das geht aber natürlich nur in Absprache mit dem Finder.“

Manches Mal kann ein Finder auch ein jahrelanges Rätsel lösen. So wurde vor einigen Jahren am Riedlinger Baggersee im Gebüsch ein Ehering gefunden. An sich ist das keine Seltenheit. Doch in diesem Fall staunte der Besitzer, der ermittelt werden konnte, nicht schlecht. „Der Verlust war nämlich 17 Jahre her, er hatte schon einen anderen Ring“, erzählt Braun. „Er hat sich aber trotzdem sehr gefreut.“