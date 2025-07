Von Nördlingen bis zu den Alpen: Das könnte für Fahrgäste deutlich einfacher werden

Wer mit Bus und Bahn in Gebiete außerhalb des Landkreises Donau-Ries möchte, kennt das Problem: Im Zweifel ist es notwendig, mehrere Fahrkarten zu lösen und das bei verschiedenen Anbietern. Die Kosten sind so zu Beginn nur schwer zu durchschauen, die Planung ziemlich kompliziert. Für die Menschen im Donau-Ries-Kreis könnte das zumindest in Richtung Süden, möglicherweise sogar in Richtung München und Alpen, bald anders aussehen.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis