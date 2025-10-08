Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Wemding

Icon Menü
Wemding

Ein Mann fährt aus einer Tankstelle heraus. Dabei übersieht er offenkundig einen anderen Wagen. es kommt zum Zusammenstoß.
    In Wemdin kam es zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Wemding gekommen. Ein 62-Jähriger wollte gegen 18 Uhr von einem Tankstellengelände in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei missachtete der Mann laut Polizei die Vorfahrt eines 33-Jährigen. Bei der folgenden Kollision beider Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

    Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Männer gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Der 62-Jährige wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

