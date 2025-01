Drei Leichtverletzte in Mündling nach Zusammenprall beim Abbiegen

Ein Abbiegefehler hat am Donnerstag in der Nähe des Mündlinger Bahnhofes zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten und einem hohen Sachschaden geführt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 56-jährige Autofahrerin um 17.20 Uhr von Kaisheim kommend auf die Kreisstraße DON24 in Richtung Harburg abbiegen. Dabei missachtete die Frau jedoch die Vorfahrt eines 59-Jährigen, der von Harburg aus unterwegs war.

Die Fahrzeuge kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen der Frau musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des 59-Jährigen wurden per Rettungswagen in die Kliniken nach Donauwörth und Nördlingen eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Gegen die 56-Jährige wird nun wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ermittelt. (AZ)