Vorfahrt missachtet: Blechschaden nach Zusammenstoß

Ein 83-Jähriger hat einem anderen Verkehrsteilnehmer in Bäumenheim die Vorfahrt genommen und einen Blechschaden verursacht. Am Donnerstag gegen 15 Uhr bog der Mann von der Gartenstraße in den Josef-Donau-Ring ein, wie die Polizei beschreibt. Er übersah das vorfahrtsberechtigt Auto und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt, müssen aber jeweils einen höheren Blechschaden verzeichnen. (AZ)

