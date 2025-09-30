Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall in Berg

Der Fahrer eines Transporters hat in Berg nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen durch Vorfahrtsmissachtung einen Unfall verursacht. Der 69-jährige Sprinterfahrer hielt am Montag um 11.40 Uhr die Vorfahrtsbeschilderung auf der Jurastraße nicht ein. Der Transporter kollidierte mit dem querenden Pkw einer 56-Jährigen. Beide Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 69-Jährigen wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)
Berg
