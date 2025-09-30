Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall in Berg

Icon Menü
Es kommt zu einem Unfall mit Sachschaden in Donauwörth. Grund dafür ist die Missachtung der Vorfahrtsregelung.
    Die Vorfahrtsbeschilderung wird klar geregelt, um alle Verkehrsteilnehmer zu schützen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Der Fahrer eines Transporters hat in Berg nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen durch Vorfahrtsmissachtung einen Unfall verursacht. Der 69-jährige Sprinterfahrer hielt am Montag um 11.40 Uhr die Vorfahrtsbeschilderung auf der Jurastraße nicht ein. Der Transporter kollidierte mit dem querenden Pkw einer 56-Jährigen. Beide Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 69-Jährigen wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)

