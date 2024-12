Spaltet die Deponie-Diskussion die Stadt Monheim?

Noch sind es gut drei Wochen hin, bis in der Stadt Monheim erstmals ein Bürgerentscheid ansteht. In dem soll die Bevölkerung darüber entscheiden, ob die bestehende städtische Erdaushub-Deponie am jetzigen Standort erweitert und dafür Wald gerodet wird - oder nicht. Die Befürworter und Gegner dieses Vorhabens versorgen die Haushalte in der Kommune in diesen Tagen mit Infoblättern, zudem werden die Abstimmungsunterlagen an alle Adressen verschickt, womit jeder gleich die Möglichkeit hat, per Briefwahl seine Kreuzchen zu machen. Die Stimmung in der Jurastadt ist dem Vernehmen nach durchaus angespannt.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerentscheid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis