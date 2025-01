Autofahrerin zeigt nach Parkunfall in Donauwörth Verantwortungsbewusstsein

Eine Autofahrerin hat in Donauwörth einen anderen Wagen touchiert und Verantwortung übernommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der Kapellstraße. Die 71-Jährige schrammte beim Ausparken einen abgestellten Pkw.

Durch die Kollision entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Nach einer Wartezeit vor Ort hinterließ die Frau eine Notiz mit Angaben zu ihrer Person an dem beschädigten Wagen. Die verständigten Polizeibeamten sorgten für einen Personalienaustausch. Die 71-Jährige blieb unverletzt. (AZ)