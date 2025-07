VW Golf ausgeschlachtet: „Das waren Vollprofis“

Auf den ersten Blick sieht der schwarze VW Golf mit den schwarzen Felgen ganz normal aus. Blankpoliert steht er auf einem Grundstück im Gewerbegebiet an der B2 in Buchdorf zwischen alten Lkw-Aufliegern und Anhängern. Der Besitzer hatte ihn dort vor einigen Wochen umständehalber abgestellt. Das Areal gehört einem Bekannten. Als der 31-Jährige in dieser Woche aber die Tür an dem Wagen öffnet, traut er seinen Augen kaum: Der Innenraum ist leer. Soll heißen: Abgesehen vom Lenkrad befindet sich dort nichts, aber auch gar nichts mehr. Keine Sitze, auch die Türverkleidungen sind weg. Eine Diebesbande hat den rund 20 Jahre alten Pkw regelrecht ausgeschlachtet.

Wolfgang Widemann

Golf

VW