Sie kamen vom Spiel: Fußballer des TSV Rain sterben bei Autounfall in Wächtering

Plus Der TSV Rain steht unter Schock: Die Todesopfer des schweren Unfalls bei Wächtering sind zwei junge Fußballer der zweiten Mannschaft. Im Wagen saßen weitere Teammitglieder.

Die schockierende Nachricht erreichte das Sportheim des TSV bereits am Sonntagabend: Zwei junge Fußballer der zweiten Mannschaft sind bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Die beiden Spieler im Alter von 19 und 22 Jahren starben an der Unfallstelle, drei weitere Insassen wurden teils schwer verletzt. Auch sie sind Teil des TSV-Kaders.