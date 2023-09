Josef Förg ist im Alter von 81 Jahren gestorben

Bis zur Eingemeindung war Förg Zweiter Bürgermeister in Wächtering. Auch danach engagiert er sich über Jahrzehnte im Rainer Stadtrat und im Ehrenamt.

Mehr als die Hälfte seines Lebens war er im kommunalen Ehrenamt tätig, jetzt ist Josef Förg im Alter von 81 Jahren verstorben. 1972 wurde er in den Gemeinderat seines Heimatdorfes Wächtering gewählt und war für die zweieinhalb Jahre bis zur Eingemeindung auch Zweiter Bürgermeister. Mit der Eingliederung nach Rain erhielt er 1975 das Vertrauen bei der Ergänzungswahl des Stadtrates und wurde ab 1978 sechs weitere Male über die Liste der Wählervereinigung Rainer Stadtteile in diesem Amt bestätigt.

Zwölf Jahre – von 2002 bis 2014 – war er zudem weiterer Bürgermeister-Stellvertreter. So summierten sich 42 Jahre ehrenamtliches Engagement. Die Stadt Rain ehrte Josef Förg mit dem Bürgerbrief in Gold; der Bayerische Innenminister verlieh ihm 2007 die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

Josef Förg aus Wächtering verstorben

Darüber hinaus war Josef Förg vielfältig für die Ortsgemeinschaft Wächtering aktiv, beispielsweise als Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr und „Motor“ beim Bau des Geräte- und Gemeinschaftshauses. Jahrzehntelang war er Jagdvorsteher. In der Kirchenverwaltung Bayerdilling war Förg tätig und kümmerte sich außerdem mehrfach bei der Wächteringer Filialkirche St. Albanus um Renovie­rungsmaßnahmen, wo er zuletzt für einige Jahre den Mesnerdienst übernahm.

