Wächtering/Nördlingen

16:23 Uhr

Zwei Fußballer starben bei Unfall: Nun steht er Fahrer vor Gericht

Plus Nach einem Spiel des TSV Rain II verunglücken fünf Mitglieder des Teams. Der Prozess gegen den Fahrer des Autos hat begonnen. Welche Rolle spielt ein Traktor?

Von Wolfgang Widemann

Mit leiser Stimme und den Blick nach vorn gerichtet, schildert der 20-Jährige, wie er mit seinem Fußballkameraden vom TSV Rain II ein Testspiel in Pöttmes bestritt, wie er mit vier Teamkollegen in seinem Kleinwagen die Rückfahrt in die Lechstadt antrat. Man habe noch überlegt, an jenem Sonntagabend im Juli 2022 bei einem Abschlussball in Reicherstein (Landkreis Aichach-Friedberg) vorbeizuschauen, doch schließlich entschied sich das Quintett, über die Landstraßen quer durch den Rainer Winkel direkt das Sportgelände des TSV anzusteuern, um dort "Spielmaterial" auszuladen. Doch rund zehn Kilometer vor dem Zielort geschah um 19.36 Uhr ein schrecklicher Unfall. Der Wagen mit den fünf jungen Männern krachte gegen einen Baum. Zwei Insassen starben. Eineinviertel Jahre später steht der Fahrer nun vor Gericht.

Staatsanwalt S. Ehinger fasst in der Anklageschrift kurz die wesentlichen Fakten zusammen, welche die Ermittlungen ergeben haben. Der Lehrling sei mit seinem Opel Corsa auf der Kreisstraße mit 90 Stundenkilometern unterwegs gewesen (erlaubt sind dort 100) und habe durch einen Fahrfehler die Kontrolle über den Pkw verloren. Die Folgen waren verheerend: Ein 19- und ein 22-Jähriger, die auf der Rückbank saßen, kamen ums Leben, der dritte Kicker, 19, hinten im Auto erlitt schwere Verletzungen an Lunge, Nieren und Rippen. Fahrer und Beifahrer (20) kamen mit leichteren Blessuren davon. Dem Angeklagten wirft Ehinger fahrlässige Tötung und Körperverletzung vor.

