Wächtering/Rain/Nördlingen

13:13 Uhr

Prozess um Unfall mit zwei toten Fußballern endet: "Ich kann nichts dafür"

Plus Im Prozess gegen einen jungen Autofahrer, der mit vier Fußballkameraden des TSV Rain II auf der Kreisstraße nahe Wächtering verunglückte, steht nun das Urteil fest.

Von Wolfgang Widemann

Am Ende versagt dem jungen Mann, der wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und zweifacher Körperverletzung angeklagt ist, die Stimme. "Was passiert ist, ist schrecklich. Ich kann nichts dafür." Mehr kann der 20-Jährige nicht mehr sagen, bevor Jugendrichter Andreas Krug darüber entscheidet, ob beziehungsweise wie der Fahrer des mit fünf Fußballern des TSV Rain II besetzten Kleinwagens zu bestrafen ist, der im Juli 2022 auf der Kreisstraße zwischen den Rainer Stadtteilen Wallerdorf und Bayerdilling gegen einen Baum prallte. Die Folgen waren verheerend, die Schuldfrage ist - dies klang in der Verhandlung immer wieder an - schwer zu beantworten.

Der Unfall an jenem Sonntagabend geschah um 19.36 Uhr. Der 20-Jährige und auch der Beifahrer gaben an, ihnen sei ein Traktor entgegengekommen. Dem Fahrer zufolge war die Zugmaschine mit ihrem linken Vorderrad über der Straßenmitte. Deshalb sei er in einer Sekundenentscheidung nach rechts ausgewichen. Der Pkw geriet ins Bankett und außer Kontrolle. Auf Höhe der Beifahrertür krachte das Auto gegen den größeren Baum. Ein 19- und ein 22-Jähriger, die auf der Rückbank saßen, kamen ums Leben, ein weiterer 19-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, die beiden jungen Männer vorne im Opel Corsa kamen mit leichteren Blessuren davon.

