Tödlicher Fußballer-Unfall bei Wächtering: Urteil ist rechtskräftig

Zwei junge Männer sind bei einem tragischen Unfall im Landkreis Donau-Ries gestorben. Nach dem Prozess steht nun fest, dass es bei einem Freispruch bleibt.

Nun ist es offiziell: Der tödliche Unfall, der sich im Juli 2022 auf der Kreisstraße nahe dem Rainer Stadtteil Wächtering ereignete, hat für den 20-Jährigen, der das Auto steuerte, keine juristischen Folgen. Das entsprechende Urteil des Amtsgerichts Nördlingen ist jetzt rechtskräftig.

Das Unglück am 17. Juli 2022 löste in der Region tiefe Betroffenheit aus. Ein mit fünf jungen Männern - alle Fußballer des TSV Rain II - besetzter Kleinwagen geriet auf der Straße zwischen Wallerdorf und Bayerdilling von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Zwei der Insassen starben, einer erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittlungen führten zu einer Anklage gegen den damals 19-Jährigen Fahrer des Pkw wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

Richter spricht von schicksalshaften Umständen, die zum Unfall bei Wächtering führten

Der junge Mann sagte in dem Prozess, er könne nichts für das Unglück. Ihm sei ein Traktor entgegengekommen, der teilweise über die Fahrbahnmitte geraten sei. Deshalb habe er ausweichen müssen. Verteidiger Oliver Negele war der Ansicht, diese Aussage sei glaubwürdig und für eine Verurteilung müsse bewiesen werden, dass der Schlepper keine Rolle spielte. Deshalb forderte Negele einen Freispruch. Einen solchen gab es denn auch von Jugendrichter Andreas Krug. Der sprach von schicksalshaften Umständen: Vielleicht habe der Angeklagte alles richtig gemacht und es sei schiefgegangen.

Staatsanwalt S. Ehinger sah hingegen einen Fahrfehler des 19-Jährigen als erwiesen an. Allerdings könne ein solcher jedem passieren und es sei schwierig, das richtige Strafmaß zu finden. Ehinger hielt ein Fahrverbot von drei Monaten plus einen Kurs und eine Geldauflage für angemessen. Nach dem Prozess verzichtete die Staatsanwaltschaft nun aber darauf, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. In diesem Fall wäre es zu einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Augsburg gekommen. So aber bleibt der Freispruch bestehen.