Waghalsige Fahrweise: Motorradfahrer bringen auf B2 Gegenverkehr in Gefahr

Zwei Motorradfahrer waren am Montag mit riskanten Manövern auf der B2 unterwegs. Zeugen teilten der Polizei um 19.45 Uhr mit, dass diese zwischen Buchdorf und Monheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und durch ausgesprochen rücksichtslose Fahrweise auffielen. Den Angaben zufolge überholten die Maschinen bei deutlich über 160 km/h und gefährdeten dabei teilweise den Gegenverkehrs.

Autofahrer mussten deutlich abbremsen, um Kollisionen zu vermeiden. Auf Höhe Treuchtlingen verlor sich die Spur. Eine der beiden Maschinen war zudem ohne Kennzeichen unterwegs. Es handelte sich zum einen um eine dunkle, sogenannte Supermoto-Maschine und zum anderen um ein schwarzes Straßenmotorrad. Beide Fahrer waren dem Vernehmen nach männlich.

Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauch und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie diversen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung wurden eingeleitet. Weitere Personen, welche abbremsen oder ausweichen mussten und/oder Hinweise zu den Fahrern geben können, werden gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)