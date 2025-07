Wahl: Bürgermeister Roßkopf bekommt Konkurrenz

Zur Bürgermeisterwahl am 8. März nächsten Jahres werden wohl zwei Bewerber antreten. Und das, obwohl man in der vorausgehenden Diskussion teilweise darüber klagte, dass man andernorts für eine ehrenamtliche Besetzung keine Bewerber mehr finde.

Angesichts der Besucherzahl in der Sitzung hatte es sich wohl schon in der Gemeinde herumgesprochen oder man hatte geahnt, dass Bewerbernamen fallen. Der seit 2020 amtierende Bürgermeister Stefan Roßkopf (Freie Wählergemeinschaft Niederschönenfeld – FWG) erklärte dabei auf Nachfrage, dass er sich sowohl bei Beibehaltung des Ehrenamtes wie bei einer künftigen hauptamtlichen Besetzung um eine Wiederwahl bewerben wird.

Unabhängiger Bürgerblock Feldheim schickt Franz Martin ins Rennen

Der Unabhängige Bürgerblock Feldheim (UBF) will den Wählern wie schon vor fünfeinhalb Jahren ebenfalls einen Bewerber präsentieren. Unter Tagesordnungspunkt neun ließen dann 2. Bürgermeisterin Sybille Hafner („damit die Gerüchteküche nicht brodelt“) und Gemeinderat Franz Martin „die Katze aus dem Sack“. Martin soll für den Bürgerblock ins Rennen gehen. So jedenfalls schlägt es die Vorstandschaft vor. Aufstellungsversammlungen gab es bisher in keinem der Ortsteile. Martin ist seit 2014 amtierender Gemeinderat, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und kommt aus dem Ortsteil Feldheim. Der kaufmännische Angestellte ist Jahrgang 1961 und war unter anderem 20 Jahre in der Vorstandschaft des SV Feldheim tätig.

Bürgermeister Roßkopf hatte auf Bitte des UBF in kurzen Worten eine Bilanz seiner bisherigen Amtszeit gezogen, die geprägt war von Investitionen in Straße, Wasser, Kanal (Gartenstraße), Feuerwehr, Beteiligung an den Rainer Schulbauten, Friedhof und viele soziale Aufgaben. Er habe seine Arbeitszeit reduziert und würde sich auch künftig die Freiräume für das Ehrenamt schaffen. Roßkopf, Jahrgang 1972, war vor seiner Wahl zum Bürgermeister bereits sechs Jahre Gemeinderatsmitglied und ist Betriebsrat.

Debatte über möglichen hauptamtlichen Bürgermeister für Niederschönenfeld

Es diene der Demokratie, so Gemeinderat Martin, wenn sich mit ihm ein zweiter Bewerber dem Votum der Bürger stelle. Er legte seine Beweggründe für die Kandidatur dar: Er sei motiviert, habe sich in verschiedenen Vereins-Ehrenämtern engagiert und könne sich durch eine Vorruhestands-Regelung Freiräume schaffen. Nach den beiden Statements pflichtete der Gemeinderat der Bitte von Ratsmitglied Werner Roßkopf bei, im Gremium keinen Wahlkampf zu führen. Man werde sachlich zum Wohl der Bürger weiterhin zusammenarbeiten, wurde versichert.

Von Sachlichkeit war auch die vorausgehende Debatte um die Rechtsstellung des Bürgermeisters geprägt. Zahlen wurden verglichen – 24 von 44 Bürgermeistern im Donau-Ries sind derzeit ehrenamtlich, 891 von 2056 Kommunen bayernweit werden „nebenbei“ geführt. Auf die eigene Gemeinde bezogen wurden einerseits die Erwartungen der Bürger an einen „präsenten“ Bürgermeister ins Feld geführt. Man sei zwar nach Einwohnern die größte der vier VG-Gemeinden (Holzheim und Münster haben 2020 auf das Hauptamt gewechselt), aber von der Steuerkraft die schwächste des Quartetts. Christian Suckert von der Verwaltungsgemeinschaft legte den „Faktor Kosten“ dar und informierte über eine Studie des Bayerischen Gemeindetages. Grob gerechnet komme auf die Gemeinde für das Hauptamt jährlich ein Mehraufwand von 50.000 Euro zu. Mehrere Redner sahen durchaus das zusätzliche Potential einer hauptamtlichen Besetzung, jedoch auch etwaige weitere Kosten für ein Präsenz-Sekretariat. Letztlich war die Abwägung für die Beibehaltung der Ehrenamtlichkeit. Nach ausführlicher Diskussion beschloss der Gemeinderat mit zwölf zu einer Stimme, am Ehrenamt festzuhalten. Spätestens bis 8. Dezember müsste für die Kommunalwahl 2026 der Wechsel auf einen hauptamtlichen Bürgermeister beschlossen werden.