Verschiedene Parteien betroffen: Wahlplakate in Donauwörth beschädigt

Wahlplakate sind am Sonntag in Donauwörth ins Visier von einem oder mehreren Personen geraten. Um die Mittagszeit rissen diese insgesamt sechs Plakate verschiedener Parteien für die bevorstehende Bundestagswahl von Laternen an der Westspange. Sie befanden sich im Bereich zwischen der Wörnitz und dem Rettungsweg zur Donau-Ries-Klinik.

Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)