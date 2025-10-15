Wahlplakate in Donauwörth: Manche Parteien dürfen mehr aufhängen als andere

Sie sind im Grunde bei jeder Wahl ein Aufregerthema: Wahlplakate. Doch ehrlicherweise nicht unbedingt aufgrund der Inhalte. Sondern weil nicht wenige diese im Stadtbild als störend empfinden. Nicht nur deshalb gibt es klare Regeln, wo diese hin dürfen und die Parteien zu beachten haben. Solche gelten auch bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr. In Donauwörth steht nun bereits fest, welche Partei wie viele Plakate im Stadtgebiet aufhängen darf.

Rund anderthalb Monate vor den Wahlen am Sonntag, 8. März, dürfen die Parteien ihre Plakate anbringen - und zwar exakt ab Samstag, 24. Januar, um 10 Uhr. Das geht aus einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats hervor. Bereits vor drei Jahren beschloss der Stadtrat, dass die Stadt den Parteien große Plakattafeln kostenfrei zur Verfügung stellt. Zum ersten Mal kamen diese bei den Landtags- und Bezirkswahlen im Jahr 2023 zum Einsatz. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr handelte es sich um 15 Stück, das wird auch bei der Kommunalwahl so sein. Diese verteilen sich über das ganze Stadtgebiet. In der Innenstadt soll es sieben dieser Tafeln geben, in Riedlingen zwei, in Auchsesheim, Nordheim, Zirgesheim, Berg, Schäfstall, Wörnitzstein. Drei Plakattafeln je Standort sind vorgesehen. Die Plakate dürfen eine maximale Größe von DIN A1 aufweisen. Maximal können an einem Standort 54 Plakate aufgehängt werden.

Parteien dürfen unterschiedlich viele Wahlplakate aufhängen

Wer wie viele Plakate aufhängen darf, hängt von der letzten Kommunalwahl ab. Aufgeschlüsselt wird dabei jeweils nach Stadtrat- und Kreistagswahl. Die meisten Plakate pro Standort darf danach die CSU aufhängen, dort sind es für beide Wahlen je fünf. Es folgen Grüne (insgesamt acht) und SPD (insgesamt sechs). Außerdem dürfen die Parteien zusätzliche Plakate im Stadtgebiet aufhängen, auch hier liegt die CSU mit 50 Plakaten vorne. Für die Landrat- und Oberbürgermeisterwahl stehen je 25 frei verfügbare Plakate zur Verfügung, an den großen Plakattafeln ist dafür laut Vorlage kein Platz.

Nicht verboten ist es, Plakate an Straßenbeleuchtungen oder Bäumen anzubringen. In der Vorlage heißt es aber: „Die Parteien und Wählervereinigungen können im Rahmen des geltenden Zivilrechts dennoch für Beschädigungen an Lichtmasten und Bäumen haftbar gemacht werden.“ Für Miete sowie Auf- und Abbau der großen Plakattafeln ist mit Kosten in Höhe von rund 22.000 Euro zu rechnen. Der Ausschuss stimmte der Vorlage bei fünf Gegenstimmen zu.