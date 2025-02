Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt am Freitag nach Donauwörth

Der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst konnte für eine Wahlversammlung in Donauwörth gewonnen werden, wie die CSU in einer Pressemitteilung bekannt gibt. MdB Ulrich Lange und Stefan Loh laden daher alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu dieser besonderen Veranstaltung ein. Sie findet am Freitag, 7. Februar, um 18.30 Uhr im Cocomi (ehemals Stauferstuben) in der Neudegger Allee 1 statt. Ministerpräsident Wüst wird eine politische Rede halten und MdB Ulrich Lange spricht ebenfalls zur Bundestagswahl, mit vor Ort werde natürlich auch MdL Wolfgang Fackler sein. Der Abend wird musikalisch umrahmt. (AZ)

