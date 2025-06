Waldseefest Wemding: Das ist das Programm

In Wemding ist die Vorfreude groß: Das Waldseefest findet wieder statt und zwar am 28. und 29. Juni. „Die Seeterrasse und die Bühne mit der wunderbaren Atmosphäre am Lohweiher bieten einen idealen Veranstaltungsort“, so Bürgermeister Martin Drexler. Gäste können sich von der malerischen Kulisse eingebettet in der Natur verzaubern lassen und unter freiem Himmel in eine laue Sommernacht tanzen. Am Sonntag findet der große Triathlon der LG Märchenwald statt.

Los geht’s am Samstag, 28.06. um 10 Uhr, wenn der Naturbadesee regulär für den Badebetrieb öffnet. Es herrscht ganztags bis 21 Uhr Badebetrieb. Tagsüber sind Spiel und Spaß an Ufer und Wasser angesagt. Der Naturbadesee punktet mit großzügiger Liegewiese, Seeterrasse, Spielmöglichkeiten, der 70 m langen Wasserrutsche, einem Wasserspielplatz und Kleinkinderbecken. Verpflegung gibt es während des gesamten Festwochenendes durch den Lieblingsgrieche Wemding an Kiosk und Rundbar sowie Ratschker Grillwürste an ihrer Verkaufsbude. Als Besonderheit zum Fest sind einige Aktionen geplant (siehe auch Programmübersicht).

Von Hüpfburg bis QuiGong

• Die Pfandfinder aus Wemding laden Kinder zu einer Schnitzeljagd mit Waldläuferzeichen ein (Samstag, 10:30-12 Uhr). Startpunkt ist am Spielplatz neben dem Kiosk.

• Kreativaktion „Noch alle Latten am Zaun?“ (Samstag, 10-13 Uhr). Kreative Zaunfelder für Wemding gestalten – Kooperation und Schule und gemeindliche Jugendarbeit. Aktionsfläche ist an der Wiese hinter der Rutsche.

• Am Samstag gibt es ganztags eine Hüpfburg für Kinder am Seeufer.

• Am Samstag um 15 Uhr wird „Qigong am See – für Beweglichkeit & Wohlbefinden“ für Erwachsene angeboten. Das Qigong ist zum Kennenlernen gedacht und findet an der Wiese hinter der Rutsche statt (ohne Anmeldung). Kursleiter ist Herr Teddy Reed, Qigonglehrer der Deutschen Qigong-Gesellschaft. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

• Am Samstag um 21 Uhr geht’s zum geführten Abendspaziergang am Waldseefest: „Im Bann von Wasser & Geschichten – Seerunde bei Dämmerung“ (Anmeldung bei Stadtführer Karl-Heinz John unter Tel. 0151/288 300 18, Dauer ca. 1 h)

Für Feststimmung sorgt am Samstag ab 17:00 Uhr die Jugend- und Stadtkapelle Wemding auf der eigens errichteten Bühne gegenüber der Seeterrasse. Die Schönheit des Geländes wird vor allem am Samstag in der Abenddämmerung betont. Mit Licht-Illuminationen der alten Baumbestände bekommt die Partynacht mit den Village Boyz besonderen Flair. An der eigens errichteten beleuchteten Rundbar gibt es die passenden Sommergetränke dazu. Bis 21 Uhr kann bei der „Langen Badenacht“ am Lohweiher gebadet werden. Das Veranstaltungsende ist um 24 Uhr.

Tolle Preise beim Fotowettbewerb

Beim Fotowettbewerb werden die besten Fotos zum Thema „Zeig uns deinen schönsten Moment am Waldseefest“ gesucht und tolle Preise gibt es zu gewinnen! Egal ob Profi oder Hobbyfotograf – die Stadt Wemding freut sich auf kreative Bilder. Einsendeschluss ist der 04.07.2025. Hauptpreis ist ein professionelles Fotoshooting (alleine, als Paar oder Familie), zweiter Preis ist ein Heimatgutschein im Wert von 150 € und dritter Preis ist ein Kinoausflug ins Kino-Lichtspiele Wemding (Eintritt für max. 4 Personen). Weitere Details sind unter www.wemding.de/fotowaldseefest2025/ zu erfahren.

Bereits ab den frühen Morgenstunden am Sonntag, 29.06. laufen die Vorbereitungen für den Triathlon der LG Märchenwald. Auch in diesem Jahr können daran Teams für die verschiedenen Disziplinen teilnehmen. Start des Wettbewerbs ist um 10 Uhr mit Schwimmen. Es sind noch wenig Restplätze verfügbar. Bis Samstag, 28.06. können noch Onlineanmeldungen erfolgen. Nachmeldungen sind am Wettkampftag ab 07:30 Uhr vor Ort mit Nachmeldegebühr möglich – soweit noch Plätze vorhanden sind.

Eintritt frei

Geschwommen wird eine Runde im Waldsee, danach geht es in die Wechselzone auf der unteren Liegewiese. Hier wird aufs Rad gewechselt und auf der Wolferstädter Straße bis nach Wolferstadt zum Wendepunkt geradelt. Nach gründlicher Auswertung ist die Siegerehrung an der Bühne vorgesehen. Nach Abschluss des Wettbewerbs kann der Badebetrieb für die Allgemeinheit starten. Für passende Feststimmung spielt nachmittags die Band Bulletproof bis zum Abendausklang. Veranstaltungsende ist um 20 Uhr, dann schließt auch das Gelände. Der Eintritt zum Fest und zum Waldsee ist das ganze Wochenende (Freitag bis Montag) frei.

info: Aufgrund des Triathlons und verschiedener Aufbauarbeiten können immer wieder Geländebereiche gesperrt werden. Während des Triathlons ist aus Wettkampfgründen kein Badebetrieb und keine Zufahrt zum Gelände möglich. Hunde und Fahrräder haben gemäß Benutzungsordnung keinen Zugang zum Freibadgelände.