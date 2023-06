Arbeiter verletzt sich bei Sturz von Staplergabel schwer

In Wallerdorf hat sich ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Die näheren Umstände sind der Polizei noch unklar.

Bei einem Betriebsunfall im Rainer Ortsteil Wallerdorf hat sich am Samstag ein Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, stand der 30-Jährige am Nachmittag in einer Höhe von etwa drei Metern auf einer Staplergabel in einem Holzkorb und war an einem Wellblech beschäftigt. Dabei kippte der Korb um und flog mitsamt dem Mann zu Boden. Durch den Sturz verletzt sich der 30-Jährige erheblich.

Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die näheren Umstände, die zu dem Unglück führten, müssen laut Polizei noch ermittelt werden. (AZ)